PS5 e PSVR | lo studio di Blood and Truth al lavoro su un nuovo gioco multiplayer

(Di lunedì 28 dicembre 2020) SIE Londonpotrebbe non essere unofamoso come altri sviluppatori first party di Sony (Naughty Dog o Sony Santa Monica), ma ha prodotto unben fatto e di successo conandin esclusiva pere sembra che stia lavorando a un altro titolo per la realtà virtuale. Probabilmente passerà ancora un po' di tempo prima di sentire dettagli concreti al riguardo, ma potremmo aver messo le mani su alcune informazioni. Come scoperto da Twisted Voxel, il profilo LinkedIn di David Skilton (VFX Lead presso SIE London) afferma di essere alsu unper PS5 non ancora annunciato. Nel frattempo, abbastanza interessante, un annuncio diper la posizione di Lead Online Programmer sul ...

