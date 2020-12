“Proteggiamo chi amiamo”, il videomessaggio di Bobo Vieri rivolto ai giovani: “Capodanno insieme? Quest’anno meglio di no” (Di lunedì 28 dicembre 2020) È partita oggi la campagna di comunicazione della Regione Lombardia per invitare tutti, e in particolare i più giovani, a rispettare le regole in vista del Capodanno. Protagonista del messaggio Bobo Vieri, attaccante che ha vestito le maglie dell’Inter, del Milan e dell’Atalanta, oltre che della Nazionale. Vieri – nel video che viene proposto su tutti i canali social della Regione Lombardia e di ‘Lombardia Notizie’ – invita alla prudenza, all’utilizzo della mascherina e al rispetto del distanziamento sociale. “Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre, ma Proteggiamo chi amiamo”, questo il messaggio che Vieri lancia nel video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) È partita oggi la campagna di comunicazione della Regione Lombardia per invitare tutti, e in particolare i più, a rispettare le regole in vista del. Protagonista del messaggio, attaccante che ha vestito le maglie dell’Inter, del Milan e dell’Atalanta, oltre che della Nazionale.– nel video che viene proposto su tutti i canali social della Regione Lombardia e di ‘Lombardia Notizie’ – invita alla prudenza, all’utilizzo della mascherina e al rispetto del distanziamento sociale. “Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre, machi”, questo il messaggio chelancia nel video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

zazoomblog : “Proteggiamo chi amiamo” il videomessaggio di Bobo Vieri rivolto ai giovani: “Capodanno insieme? Quest’anno meglio… - AnsaLombardia : Capodanno: Vieri testimonial Lombardia, 'rispettate regole'. Campagna social,'Proteggiamo chi amiamo, siate negativ… - sportli26181512 : Lombardia, Vieri testimonial contro il Coronavirus: 'Siate negativi': L'ex bomber mette in guardia i giovani in vis… - Moixus1970 : RT @GoalItalia: La @RegLombardia sceglie @vieri_bobo per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole a Capodanno ?? 'Proteggiamo ch… - GoalItalia : La @RegLombardia sceglie @vieri_bobo per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole a Capodanno ?? 'Proteg… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteggiamo chi “Proteggiamo chi amiamo”, il videomessaggio di Bobo Vieri rivolto ai giovani: “Capodanno… Il Fatto Quotidiano Botti di Capodanno, il decalogo per proteggere cani e gatti

Comparotto (Oipa Italia): «E non solo gli animali domestici, anche i selvatici soffrono per le esplosioni dei petardi. Difendiamoli».

Botti di Capodanno, il Covid non li ferma: il decalogo OIPA per proteggere cani e gatti

L’emergenza sanitaria non ferma i botti di Capodanno. Continuano ad arrivarci segnalazioni di cani e gatti terrorizzati dai primi petardi fatti esplodere da balconi e terrazzi. Non è raro che gli anim ...

Comparotto (Oipa Italia): «E non solo gli animali domestici, anche i selvatici soffrono per le esplosioni dei petardi. Difendiamoli».L’emergenza sanitaria non ferma i botti di Capodanno. Continuano ad arrivarci segnalazioni di cani e gatti terrorizzati dai primi petardi fatti esplodere da balconi e terrazzi. Non è raro che gli anim ...