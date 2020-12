Propaganda sul vaccino, ma poi chiudiamo per 9 mesi? (Di lunedì 28 dicembre 2020) di Daniele Capezzone. Riaprire, riaprire, riaprire. Subito dopo la vaccinazione delle categorie a rischio (e quindi in un tempo da stimare in settimane, non in mesi,... Leggi su freeskipper (Di lunedì 28 dicembre 2020) di Daniele Capezzone. Riaprire, riaprire, riaprire. Subito dopo la vaccinazione delle categorie a rischio (e quindi in un tempo da stimare in settimane, non in,...

NicolaPorro : Esaurito il teatrino mediatico del #Vday, tocca pensare a come riaprire il Paese. O il piano è lockdown a perdere,… - PMurroccu : RT @NicolaPorro: Esaurito il teatrino mediatico del #Vday, tocca pensare a come riaprire il Paese. O il piano è lockdown a perdere, fino al… - SettiRoberto : RT @NicolaPorro: Esaurito il teatrino mediatico del #Vday, tocca pensare a come riaprire il Paese. O il piano è lockdown a perdere, fino al… - Gabriele885 : RT @NicolaPorro: Esaurito il teatrino mediatico del #Vday, tocca pensare a come riaprire il Paese. O il piano è lockdown a perdere, fino al… - tiber_h : RT @NicolaPorro: Esaurito il teatrino mediatico del #Vday, tocca pensare a come riaprire il Paese. O il piano è lockdown a perdere, fino al… -

Ultime Notizie dalla rete : Propaganda sul Propaganda sul vaccino, ma poi chiudiamo per 9 mesi? Nicola Porro Propaganda sul vaccino, ma poi chiudiamo per 9 mesi?

Riaprire, riaprire, riaprire. Subito dopo la vaccinazione delle categorie a rischio (e quindi in un tempo da stimare in settimane, non in mesi, meno che ...

Partanna, il delegato Oipa interviene sul randagismo e le criticità del canile

Sulla situazione del randagismo a Partanna interviene il Delegato OIPA della sezione locale, Andea La Commare, che ...

Riaprire, riaprire, riaprire. Subito dopo la vaccinazione delle categorie a rischio (e quindi in un tempo da stimare in settimane, non in mesi, meno che ...Sulla situazione del randagismo a Partanna interviene il Delegato OIPA della sezione locale, Andea La Commare, che ...