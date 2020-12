“Pronto? Poesia!”, arriva il primo call center poetico: “Un’iniziativa per stare vicino alle persone più fragili”. Ecco come funziona (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Da tempo cerco di portare la poesia in mezzo alla gente, in una dimensione pop mai scontata”, è quanto afferma Giulia Anania, cantautrice e paroliera, presentando il suo nuovo progetto “Pronto? Poesia!”, il primo call center poetico. “Questa mia idea si è fortificata durante la pandemia, soprattutto in vista delle festività natalizie: tramite una poesia recitata al telefono intendo manifestare vicinanza alle persone più fragili che patiscono maggiormente la solitudine” racconta soffermandosi sulla valenza di un atto semplice e gentile che fa bene a chi lo riceve ma, allo stesso tempo, restituisce valore civile e sociale agli artisti. Il servizio, infatti, è rivolto sia a singoli cittadini che ad anziani isolati nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Da tempo cerco di portare la poesia in mezzo alla gente, in una dimensione pop mai scontata”, è quanto afferma Giulia Anania, cantautrice e paroliera, presentando il suo nuovo progetto “”, il. “Questa mia idea si è fortificata durante la pandemia, soprattutto in vista delle festività natalizie: tramite una poesia recitata al telefono intendo manifevicinanzapiùche patiscono maggiormente la solitudine” racconta soffermandosi sulla valenza di un atto semplice e gentile che fa bene a chi lo riceve ma, allo stesso tempo, restituisce valore civile e sociale agli artisti. Il servizio, infatti, è rivolto sia a singoli cittadini che ad anziani isolati nelle ...

Roma - La poesia salverà il mondo? Io credo di sì. E oggi c'è una splendida iniziativa a confermarlo; si chiama Pronto Poesia! ed è il primo call center poetico nato a Roma da un'idea di Giulia Anania ...

'Pronto Poesia!' si ispira alla straordinaria umanità di 'Favole al telefono' di Gianni Rodari, quelle che l'immaginario ragionier Bianchi raccontava ogni sera alle nove in punto alla sua bambina ...

