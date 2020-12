Procedimenti disciplinari per 13 medici negazionisti e no vax L’Ordine | “Le sanzioni vanno dall’ammonimento alla sospensione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sui social e in tv hanno espresso posizioni no vax, trattando il coronavirusstregua di una semplice influenza o negandone addirittura l’esistenza. Con l’aggravante di non essere dei comuni cittadini, ma dei professionisti.deidi Roma ha quindi aperto un procedimento disciplinare per 13 dottori. Per “tre di loro, che in trasmissioni televisive locali e sui social hanno espresso posizioni contrarievaccinazione anti-Covid, le segnalazioni sono arrivate da parte di colleghi e pazienti – spiega il presidente delAntonio Magi – Un medico ‘negazionista’ ha già risposto e dovrà andare in commissione di disciplina che si riunirà a gennaio. Per gli altri due attendiamo una risposta”. Per quanto riguarda invece icontrari alle vaccinazioni obbligatorie ...