Probabili formazioni Atalanta-Sassuolo | quindicesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Il Gewiss Stadium sarà il teatro di questo appuntamento da non perdere e che vedrà gli uomini di Gasperini e De Zerbi andare a caccia dei tre punti per incrementare un bottino di punti che le vede in settima e sesta posizione. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Out Toloi, Pasalic e Ruggeri. Dilemma Gomez con l’argentino ormai verso la cessione. Pessina e Muriel alle spalle di Zapata.– Spazio al 4-2-3-1 con Berardi, Traore e Boga alle spalle di Caputo. Out Schiappacasse e Romagna con Djuricic in dubbio. Ballottaggio tra Lopez e Obiang. Le ...