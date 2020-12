Previsioni Meteo domani martedì 29 dicembre MALTEMPO PIOGGIA E NEVE (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella giornata di domani le Previsioni Meteo martedì 29 dicembre, al nord residue nevicate fino a bassa quota su Trivento, Alpi e Prealpi, nebbie su basse pianure lombarde e piemontesi, qualche PIOGGIA in Liguria. Al centro rovesci e temporali in Toscana con nevicate oltre i 900-1100 m, in rapida estensione a Umbria e Lazio. Al L'articolo proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella giornata dile29, al nord residue nevicate fino a bassa quota su Trivento, Alpi e Prealpi, nebbie su basse pianure lombarde e piemontesi, qualchein Liguria. Al centro rovesci e temporali in Toscana con nevicate oltre i 900-1100 m, in rapida estensione a Umbria e Lazio. Al L'articolo proviene da www.week.com.

