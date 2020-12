Previsioni meteo 28 dicembre: condizioni migliori a Sud. Maltempo nel Nord Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le Previsioni del meteo di lunedì 28 dicembre. Scopri cosa ci riserva il tempo oggi, se farà freddo o nevicherà, se ci sarà pioggia o sole Oggi è lunedì 28 dicembre 2020, per molti è l’inizio di una nuova settimana di lavoro, per altri invece può essere un lunedì di relax, grazie alle ferie di Natale. In ogni caso, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, è sempre opportuno conoscere il meteo del giorno, per restare informati ed aggiornati. web sourceNella giornata di ieri il Maltempo ha iniziato a spostarsi verso le regioni del Centro Italia, dando un po’ di tregua agli abitanti del Meridione, che hanno passato i giorni festivi sotto la pioggia e, in alcuni casi, anche sotto la neve. Adesso le perturbazioni tendono a spostarsi verso le aree settentrionali ... Leggi su instanews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ledeldi lunedì 28. Scopri cosa ci riserva il tempo oggi, se farà freddo o nevicherà, se ci sarà pioggia o sole Oggi è lunedì 282020, per molti è l’inizio di una nuova settimana di lavoro, per altri invece può essere un lunedì di relax, grazie alle ferie di Natale. In ogni caso, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, è sempre opportuno conoscere ildel giorno, per restare informati ed aggiornati. web sourceNella giornata di ieri ilha iniziato a spostarsi verso le regioni del Centro, dando un po’ di tregua agli abitanti del Meridione, che hanno passato i giorni festivi sotto la pioggia e, in alcuni casi, anche sotto la neve. Adesso le perturbazioni tendono a spostarsi verso le aree settentrionali ...

ReggioPress : Reggio Emilia, le previsioni meteo di martedì 29 dicembre 2020 - ValliMauro : Previsioni Meteo per oggi: prima di sera, forse... nevica! Consiglio: scalda il tuo Pick-Up e se non lo hai ancir… - sulsitodisimone : RT @Pre_Temp: ?? Qualche temporale già attivo sul Mar Ligure. Tutti i dettagli nella previsione. - Pre_Temp : ?? Qualche temporale già attivo sul Mar Ligure. Tutti i dettagli nella previsione. - GazzettinoL : Brevi di sport del 27 Dicembre Serie B 15a Giornata Programmi televisivi Ora in Tv Lunedi 28 Dicembre 2020 Previ… -