Preordine Galaxy S21 | già possibile negli USA | lancio vicino

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)S21 giàUSA anche se la data didella prossima serie di top di gamma Samsung non è ancora nota. Non solo, chi effettua il, senza versare nemmeno un centesimo, potrà anche usufruire di uno sconto di 50 dollari e anche permutare il proprio vecchio modello con una valutazione fino a 700 dollari per quelli più nuovi. Ladata di presentazione trapelataultimi tempi sembra quindi prendere valore, non si tratta solo di un rumor, ma di una possibilità che si sta concretizzando. Del resto, l’azienda sudcoreana non è nuova a lanci anticipati anche se questi non sono stati sempre fortunati. A spingere ilanticipato anche un 2020 funestato dalla pandemia da coronavirus che ...