Premier League, rinviata per Covid Everton-Manchester City (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il big-match della sedicesima giornata di Premier League è stato rinviato a causa di nuovi casi di Covid-19 nel Manchester City. La gara era in programma stasera alle ore 21. La decisione è stata presa nel pomeriggio dalla Lega inglese dopo l'aumento dei contagi nelle file del Manchester City, situazione questa che ha evidentemente consigliato la massima prudenza. Everton-Manchester City è la seconda gara di Premier League rinviata in questa stagione a causa del Covid dopo Aston Villa-Newcastle di inizio dicembre. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il big-match della sedicesima giornata diè stato rinviato a causa di nuovi casi di-19 nel. La gara era in programma stasera alle ore 21. La decisione è stata presa nel pomeriggio dalla Lega inglese dopo l'aumento dei contagi nelle file del, situazione questa che ha evidentemente consigliato la massima prudenza.è la seconda gara diin questa stagione a causa deldopo Aston Villa-Newcastle di inizio dicembre. ITA Sport Press.

GoalItalia : Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del secolo ?? Dovrà fare spazio a casa per il trofeo ?? Liga… - DiMarzio : Nuovi positivi nel #ManCity, rinviato il match contro l'Everton #EVEMCI #COVID?19 - TheSunFootball : Mauricio Pochettino could scupper Paulo Dybala's potential Premier League switch - calciotoday_it : ??#EvertonCity rinviata per #COVID19 ??Focolaio tra gli uomini di #Guardiola ??I dettagli #PremierLeague… - 1926_cri : RT @DiMarzio: Nuovi positivi nel #ManCity, rinviato il match contro l'Everton #EVEMCI #COVID?19 -