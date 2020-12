Premier League, oggi inizia la 16ª giornata. Il programma (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tutti di nuovo in campo in Premier League, ieri sera si è concluso il quindicesimo turno e già oggi si riparte con il sedicesimo, ecco le gare in programma: Lunedì 28 Dicembre Crystal Palace-Leicester City alle ore 16.00 Chelsea-Aston Villa alle ore 18.30 Everton-Manchester City alle ore 21.00 Martedì 29 Dicembre Brighton & Hove Albion-Arsenal alle ore 19.00 West Bromwich Albion-Leeds United Southampton-West Ham United Burnley-Sheffield United Manchester United-Wolverhampton alle ore 21.00 Mercoledì 30 Dicembre Tottenham-Fulham alle ore 19.00 Newcastle United-Liverpool alle ore 21.00 Foto: Logo Premier League Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tutti di nuovo in campo in, ieri sera si è concluso il quindicesimo turno e giàsi riparte con il sedicesimo, ecco le gare in: Lunedì 28 Dicembre Crystal Palace-Leicester City alle ore 16.00 Chelsea-Aston Villa alle ore 18.30 Everton-Manchester City alle ore 21.00 Martedì 29 Dicembre Brighton & Hove Albion-Arsenal alle ore 19.00 West Bromwich Albion-Leeds United Southampton-West Ham United Burnley-Sheffield United Manchester United-Wolverhampton alle ore 21.00 Mercoledì 30 Dicembre Tottenham-Fulham alle ore 19.00 Newcastle United-Liverpool alle ore 21.00 Foto: LogoTwitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TheSunFootball : Mauricio Pochettino could scupper Paulo Dybala's potential Premier League switch - GoalItalia : Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del secolo ?? Dovrà fare spazio a casa per il trofeo ?? Liga… - cn1926it : #Milik, alla #Juve solo in estate. Possibili offerte dalla #PremierLeague - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Tottenham, la strana barriera di #Ndombele: #Mourinho ride ?? - SportPesa_IT : Neanche il tempo di archiviare il Boxing Day, che è già tempo di pensare al sedicesimo turno di Premier League. Men… -