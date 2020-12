Premier League 28 dicembre 2020 – Le partite di oggi: info e curiosità (Di lunedì 28 dicembre 2020) oggi si giocheranno tre partite di Premier League: Crystal Palace – Leicester City, Chelsea – Aston Villa, Everton – Manchester City. Ecco un po’ di informazioni sulle tre partite di Premier League 28 dicembre 2020. Premier League 28 dicembre 2020 Crystal Palace – Leicester City (ore 15) Il Crystal Palace dovrebbe apportare modifiche alla squadra sconfitta all’Aston Villa il giorno di Santo Stefano. Nathaniel Clyne, James Tomkins e Jairo Riedewald stanno tutti spingendo per i richiami, ma Gary Cahill rischia di saltare ancora una volta per un problema al tendine del ginocchio. Il Leicester City accoglierà nuovamente il difensore Caglar Soyuncu ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020)si giocheranno tredi: Crystal Palace – Leicester City, Chelsea – Aston Villa, Everton – Manchester City. Ecco un po’ dirmazioni sulle tredi2828Crystal Palace – Leicester City (ore 15) Il Crystal Palace dovrebbe apportare modifiche alla squadra sconfitta all’Aston Villa il giorno di Santo Stefano. Nathaniel Clyne, James Tomkins e Jairo Riedewald stanno tutti spingendo per i richiami, ma Gary Cahill rischia di saltare ancora una volta per un problema al tendine del ginocchio. Il Leicester City accoglierà nuovamente il difensore Caglar Soyuncu ...

