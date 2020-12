Premier League 2020-2021: focolaio Covid nel Manchester City, rinviato il match con l’Everton (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’attesissima sfida tra Everton e Manchester City è stata rinviata dalla Premier League per il focolaio esploso all’interno della squadra di Pep Guardiola. Dopo i quattro positivi nel giorno di Natale, le indiscrezioni parlano di altri cinque calciatori positivi al Covid-19. A rischio ora per il Manchester City c’è anche la sfida del prossimo 3 gennaio contro il Chelsea, che è il secondo big match in pochi giorni per la squadra di Guardiola. Attualmente il City è in sesta posizione a 26 punti ed è reduce dalla vittoria per 2-0 nel Boxing Day contro il Newcastle. Il Manchester deve recuperare ancora una partita rispetto al Liverpool, ma si trova a sei punti dalla squadra di Klopp. Per ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’attesissima sfida tra Everton eè stata rinviata dallaper ilesploso all’interno della squadra di Pep Guardiola. Dopo i quattro positivi nel giorno di Natale, le indiscrezioni parlano di altri cinque calciatori positivi al-19. A rischio ora per ilc’è anche la sfida del prossimo 3 gennaio contro il Chelsea, che è il secondo bigin pochi giorni per la squadra di Guardiola. Attualmente ilè in sesta posizione a 26 punti ed è reduce dalla vittoria per 2-0 nel Boxing Day contro il Newcastle. Ildeve recuperare ancora una partita rispetto al Liverpool, ma si trova a sei punti dalla squadra di Klopp. Per ...

capuanogio : Numerosi positivi riscontrati oltre ai 4 già scoperti nei giorni scorsi, bolla compromessa e situazione a rischio.… - DiMarzio : Nuovi positivi nel #ManCity, rinviato il match contro l'Everton #EVEMCI #COVID?19 - TheSunFootball : Mauricio Pochettino could scupper Paulo Dybala's potential Premier League switch - g_dimarzo : RT @1926_cri: Nel comunicato del @ManCity: 'Per evitare una diffusione dei contagi, 'in base al parere medico della Premier League e dopo u… - trabantiello : @jo19N26 Si vede che l'Everton non ha pensato a pubblicare il tweet prima della Premier League, come avvenuto a queste latitudini -