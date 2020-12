Premier League 2020 2021 | Chelsea fermato in casa dall’Aston Villa

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Brutto passo falso del, che perde altri punti per strada e viene costretto al pareggio dal solito ottimo Aston. A Stamford Bridge finisce 1-1 nell’anticipo della sedicesima giornata di: alla rete di Olivier Giroud segnata al 34? risponde El Ghazi al 50? e le due squadre restano così entrambe appaiate a quota 26 punti in classifica al quinto e sesto posto. GLI HIGHLIGHTS IL RACCONTO DEL MATCH – I blues approcciano bene al match e piantano subito le tende nella metà campo avversarie, ma ins, con il talento Grealish a rubare le copertine negli ultimi mesi, dimostrano di avere personalità e sfiorano il vantaggio con Cash. Subito dopo Pulisic va vicino all’1-0 dei padroni die al 34? è Giroud, con una ...

