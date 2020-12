Premier League, 16ma giornata 28-30 dicembre: partite, orari e diretta Sky Sport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Archiviato il Bocing Day, è già tempo di concentrarsi sulla sedicesima gionata di Premier League. Si partirà dal lunedì, con la doppia sfida al vertice tra l’Everton di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola, insieme a Chelsea-Aston Villa, e si concluderà mercoledì sera, con il Tottenham che giocherà alle 19 contro il Fulham e il Liverpool di Klopp impegnato sul campo del Newcastle. Di seguito il programma completo su Sky Sport: Lunedì 28 dicembre: Ore 16.00, Crystal Palace-Leicester, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Telecronaca di Nicola Roggero. Ore 18.30, Chelsea-Aston Villa, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Telecronaca di Massimo ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Archiviato il Bocing Day, è già tempo di concentrarsi sulla sedicesima gionata di. Si partirà dal lunedì, con la doppia sfida al vertice tra l’Everton di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola, insieme a Chelsea-Aston Villa, e si concluderà mercoledì sera, con il Tottenham che giocherà alle 19 contro il Fulham e il Liverpool di Klopp impegnato sul campo del Newcastle. Di seguito il programma completo su Sky: Lunedì 28: Ore 16.00, Crystal Palace-Leicester, insu SkyUno e SkyFootball. Telecronaca di Nicola Roggero. Ore 18.30, Chelsea-Aston Villa, insu SkyUno e SkyFootball, live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Telecronaca di Massimo ...

GoalItalia : Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del secolo ?? Dovrà fare spazio a casa per il trofeo ?? Liga… - TheSunFootball : Mauricio Pochettino could scupper Paulo Dybala's potential Premier League switch - JuventiniCR7 : RT @GoalItalia: Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del secolo ?? Dovrà fare spazio a casa per il trofeo ?? Liga ?? ?? Ser… - Betpointnews : 16esima giornata di Premier League : stasera Ancelotti sfida Guardiola allenatore del secolo! #betpoint #sportnews… - AtharvPatil10 : RT @GoalItalia: Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del secolo ?? Dovrà fare spazio a casa per il trofeo ?? Liga ?? ?? Ser… -