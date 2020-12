Pre-ordini già aperti per i Samsung Galaxy S21 | ma solo negli USA

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Non è stata ancora presentata la famiglia deiS21, i prossimi top di gamma del colosso di Seul di cui ormai tutto si conosce (restando sempre in attesa dell’ufficialità). Come riportato da ‘SamMobile‘,Stati Uniti sarebbe anche già possibile pre-ordinare i dispositivi, avendo già alcuni utenti ricevuto la notifica dall’appShop, che li ha appunto informati della possibilità di procedere al pre-ordine. Tutto quanto bisogna fare, nel caso, è selezionare il tasto ‘Reserve‘, ed accettare i termini e le condizioni che di lì a poco appariranno a schermo (vi consigliamo sempre di dargli una lettura veloce). L’azienda sudcoreana, inoltre, garantisce alcuni benefit per coloro che decideranno di pre-ordinare iS21, comeesempi ...