Poteri straordinari e fondi per Roma | ma pochi candidati per le Comunali

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La Camera dei Deputati approva il testo di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per daree maggiorie maggioriper. Sono questi gli impegni che Governo e Parlamento si sono presi approvando alla Camera dei Deputati il testo dell’ordine del giorno, a prima firma Giorgia L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitinterno : Poteri straordinari e fondi a Roma Capitale: la Camera dice sì al testo di Giorgia Meloni - D503Gaetano : @mittdolcino @c_valentina79 @Ingestibile79 @MinutemanItaly Penso che stanno diventando troppi quelli così, vedo tro… - ViaCialdini : RT @Luongo11: #Coronavirus tutela della #salute dei #cittadini. La #politica e chi governa dovrebbe trasmettere #sicurezza e #fiducia e il… - Luongo11 : #Coronavirus tutela della #salute dei #cittadini. La #politica e chi governa dovrebbe trasmettere #sicurezza e… - mercuri60654635 : #COVID?19 una domanda, abbiamo 21 ministri e 21 ministeri. Non riesco a comprendere perché si debba attingere a pie… -

Ultime Notizie dalla rete : Poteri straordinari

Fanpage.it

L'allenatore Fabio Viviani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Voce di popolo - Si gonfia la rete: ...«Lavorare in un reparto Covid è stata una girandola di emozioni e fatica quindi ricevere oggi la prima dose di vaccino è stata una cosa straordinaria per me. Ho aderito subito ...