Poteri speciali alla Capitale. Il grillino De Vito rivela che la Camera ha chiesto un impegno al Governo per risolvere la pratica (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo anni di silenzi, torna alla ribalta il tema dei Poteri speciali per Roma. "Nella giornata di ieri la Camera ha approvato due Ordini del giorno proposti da FdI e dal M5S – che ringrazio insieme a tutti gli esponenti politici che hanno approvato – che impegnano il Governo a dare maggiori risorse e Poteri speciali alla nostra Capitale" ha spiegato in una nota il presidente grillino dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Si tratta di "un tema fondamentale e ineludibile, che dal 2008 è sempre stato contrassegnato da una colpevole inerzia di tutti i governi e legislatori che si sono succeduti, ma a cui mi auguro, come chiedo da anni, che venga dato seguito con risposte concrete" ha puntualizzato

