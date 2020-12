Possibile causa reazioni allergiche al vaccino Covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le reazioni allergiche al vaccino Covid che alcuni soggetti hanno sviluppato in seguito alla somministrazione potrebbero ricollegarsi al composto ‘polietilenglicole’, conosciuto anche come PEG. Come riportato dal ‘corriere.it‘, le autorità sanitarie stanno ancora studiando la situazione (la Pfizer sta facendo altrettanto). Peter Marks, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca sui prodotti biologici della Food and Drug Administration Usa (FDA), ha confermato che il PEG, anche se raramente, può essere collegato alle reazioni allergiche. Il composto è reperibile in shampoo, dentifrici ed in molte altre merci. La diversa suscettibilità alle reazioni allergiche al vaccino Covid potrebbe dipendere dalla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lealche alcuni soggetti hanno sviluppato in seguito alla somministrazione potrebbero ricollegarsi al composto ‘polietilenglicole’, conosciuto anche come PEG. Come riportato dal ‘corriere.it‘, le autorità sanitarie stanno ancora studiando la situazione (la Pfizer sta facendo altrettanto). Peter Marks, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca sui prodotti biologici della Food and Drug Administration Usa (FDA), ha confermato che il PEG, anche se raramente, può essere collegato alle. Il composto è reperibile in shampoo, dentifrici ed in molte altre merci. La diversa suscettibilità allealpotrebbe dipendere dalla ...

flamanc24 : RT @enzolampard: Possibile un ritorno di #Romulo alla #Lazio a causa dei tanti infortuni sul lato sinistro, l’esterno è attualmente svincol… - DanteLaaw : @MinervaMcGrani1 esiste anche il gratuito patrocinio per chi non ha un reddito sufficientemente alto per poter affr… - Bbaldu : @iamdavidev @riktroiani Il tutto reso possibile perché parliamo di una dittatura, così come l'omertà iniziale che è… - IlMioNomeNessu6 : RT @NoEvilHero: Nel 2020 causa Covid la popolazione mondiale è passata da 7 miliardi e 750 milioni di gennaio a 7 miliardi e 830 milioni di… - BccTreviglio : AVVISO IMPORTANTE! Si avvisa la gentile clientela, che a causa delle avverse condizioni meteo, le nostre filiali sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Possibile causa Emicrania con aura, scoperta una possibile causa - Cefalea Agenzia ANSA Badante 54enne muore in casa dell’anziano assistito. Mistero sulla causa di morte

A uccidere un uomo di 54 anni di origini lombarde ieri a Vicenza potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio ma anche un malore ...

Calciomercato Inter, crisi Suning | Possibile assist Chelsea per uno scambio

Il gruppo Suning è in perdita e a giugno potrebbe sacrificare elementi come Barella che è nelle idee del Chelsea che inserirebbe Jorginho ...

A uccidere un uomo di 54 anni di origini lombarde ieri a Vicenza potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio ma anche un malore ...Il gruppo Suning è in perdita e a giugno potrebbe sacrificare elementi come Barella che è nelle idee del Chelsea che inserirebbe Jorginho ...