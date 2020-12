Positivo al Covid l' Arcivescovo di Bologna

Leggi su agi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI – Il cardinale Matteo Zuppi, arivescovo di Boogna, è risultatoal Covid-19 ed ora è in isolamento domiciliare. L'esito è arrivato dopo che il 65enne presule si è sottoposto domenica al tampone in via Boldrini al centro Ausl, subito dopo aver saputo di alcuni casi positivi fra gli ospiti della Casa del Clero, dove risiede. Lo rende noto la Curia di. Il cardinale Zuppi è asintomatico ed è in buone condizioni e dovrà rimanere in isolamento per il tempo stabilito dai protocolli sanitari. Il religoso continua a guidare la diocesi dicon telefonate ed email ai collaboratori, comunicazioni via social e incontri sulle nuove piattaforme online. L'non potrà presenziare agli impegni già in agenda tra i quali il “Te Deum” in S. Petronio giovedì 31 dicembre e la Messa in S. Pietro il primo ...