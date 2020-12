Porcia | cede il manto stradale | sprofonda autocisterna di GPL

Leggi su udine20

(Di lunedì 28 dicembre 2020) I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo le 11 a, in Via delle Rive, per la messa in sicurezza di un’trasportante 10 metri cubi di GPL che, a causa del cedimento del, èto con entrambe le ruote lato passeggero, inclinandosi pericolosamente sul fianco.Sul posto è stata inviata immediatamente la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone seguita dal Funzionario di Guardia ed è stata inviata l’autogru di Udine.E’ stato inoltre preallertato il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Venezia, per effettuare in sicurezza le operazioni.All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, dopo aver valutato l’integrità del veicolo e gli spazi di manovra, è stato effettuato il sollevamento e rimessa in senso di marcia, escludendo il ...