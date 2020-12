Pogba Juventus, Paganini: “Cessioni fondamentali. Lo United chiede…” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pogba Juventus – Tiene banco ormai da tempo la telenovela Pogba. Il francese è l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo della Juventus. Qualche settimana fa le parole di Raiola hanno riportato entusiasmo e speranza tra i tifosi bianconeri. L’agente del calciatore aveva annunciato un possibile addio allo United, aprendo ad un possibile ritorno alla Juve. Intanto nelle ultime ore arrivano novità importanti per quanto riguarda il possibile “Pogback”. Pogba Juventus, la rivelazione di Paganini L’esperto di mercato Paolo Paganini, giornalista RAI, su Twitter ha fornito aggiornamenti sulla trattativa tra lo United e la Juventus per riportare il Polpo a Torino. Ecco di seguito il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 dicembre 2020)– Tiene banco ormai da tempo la telenovela. Il francese è l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo della. Qualche settimana fa le parole di Raiola hanno riportato entusiasmo e speranza tra i tifosi bianconeri. L’agente del calciatore aveva annunciato un possibile addio allo, aprendo ad un possibile ritorno alla Juve. Intanto nelle ultime ore arrivano novità importanti per quanto riguarda il possibile “ck”., la rivelazione diL’esperto di mercato Paolo, giornalista RAI, su Twitter ha fornito aggiornamenti sulla trattativa tra loe laper riportare il Polpo a Torino. Ecco di seguito il ...

SuperSportTV : Paul Pogba at Manchester United ?? Paul Pogba at Juventus ?? - Mirko799 : RT @PaPaganini: Buonasera. È un braccio di ferro. Lo United non vuole dare #Pogba a gennaio in prestito. Vuole cash 55/60 mil.€. La #Juvent… - MichelMercury : RT @PaPaganini: Buonasera. È un braccio di ferro. Lo United non vuole dare #Pogba a gennaio in prestito. Vuole cash 55/60 mil.€. La #Juvent… - giacomo94_ : RT @PaPaganini: Buonasera. È un braccio di ferro. Lo United non vuole dare #Pogba a gennaio in prestito. Vuole cash 55/60 mil.€. La #Juvent… - oscarvalle1984 : RT @PaPaganini: Buonasera. È un braccio di ferro. Lo United non vuole dare #Pogba a gennaio in prestito. Vuole cash 55/60 mil.€. La #Juvent… -