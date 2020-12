Pogba Juventus, a gennaio? Nuova indiscrezione sul futuro del francese (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pogba Juventus – Ore infuocate sull’asse Juventus-Pogba. Dopo i rumours della settimana scorsa, la dirigenza bianconera avrebbe intrattenuto dei dialoghi piuttosto proficui con l’entourage del calciatore. Quel Mino Raiola che dalle parti di Torino conoscono piuttosto bene, essendo stato il principale artefice del trasferimento del Polpo sotto l’ombra della Mole. Il “Polpo” ha a più riprese manifestato il suo desiderio di cambiare aria, desideroso di una Nuova esperienza. Pogba Juventus, le ultimissime sul francese Il suo contratto con lo United scadrà tra un anno e mezzo, e la Juve sta studiando la formula giusto per quello che potrebbe configurarsi a tutti gli effetti come il colpo dell’estate. Già, perché secondo quanto riportato da calciomercato.it, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 dicembre 2020)– Ore infuocate sull’asse. Dopo i rumours della settimana scorsa, la dirigenza bianconera avrebbe intrattenuto dei dialoghi piuttosto proficui con l’entourage del calciatore. Quel Mino Raiola che dalle parti di Torino conoscono piuttosto bene, essendo stato il principale artefice del trasferimento del Polpo sotto l’ombra della Mole. Il “Polpo” ha a più riprese manifestato il suo desiderio di cambiare aria, desideroso di unaesperienza., le ultimissime sulIl suo contratto con lo United scadrà tra un anno e mezzo, e la Juve sta studiando la formula giusto per quello che potrebbe configurarsi a tutti gli effetti come il colpo dell’estate. Già, perché secondo quanto riportato da calciomercato.it, ...

