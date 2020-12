Pochettino e il ritorno al Psg 17 anni dopo: come è cambiato il club francese (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mauricio Pochettino sta per diventare il nuovo allenatore del Psg, dopo l’esonero di Tuchel del 24 dicembre. L’ex tecnico del Tottenham potrà dunque tornare nel club parigino, in cui tra il 2001 e il 2003 ha giocato, mettendo assieme 95 presenze agli ordini di Luis Fernandez. anni piuttosto formativi per la sua carriera da allenatore: più volte, infatti, Pochettino ha indicato Fernandez, oltre al maestro Bielsa, come uno dei suoi punti di riferimento per la professione. Era un’epoca differente per il Paris Saint-Germain, molto lontano dalla forza e dal blasone di oggi: in quei tre anni il Psg, con Pochettino al centro della difesa, arrivò prima nono, poi quarto e infine undicesimo; nelle coppe europee fu necessario il passaggio per l’Intertoto perché i ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mauriciosta per diventare il nuovo allenatore del Psg,l’esonero di Tuchel del 24 dicembre. L’ex tecnico del Tottenham potrà dunque tornare nelparigino, in cui tra il 2001 e il 2003 ha giocato, mettendo assieme 95 presenze agli ordini di Luis Fernandez.piuttosto formativi per la sua carriera da allenatore: più volte, infatti,ha indicato Fernandez, oltre al maestro Bielsa,uno dei suoi punti di riferimento per la professione. Era un’epoca differente per il Paris Saint-Germain, molto lontano dalla forza e dal blasone di oggi: in quei treil Psg, conal centro della difesa, arrivò prima nono, poi quarto e infine undicesimo; nelle coppe europee fu necessario il passaggio per l’Intertoto perché i ...

