PMI | quanti posti di lavoro a rischio con pandemia?

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Migliora la fiducia sul futuro della ripresa economica. Ma per l’occupazione lo scenario resta critico. Con lo sblocco dei licenziamenti, si rischia di vedere sfumare più del 10% deididelle PMI da inizio 2020. Va peggio, però, nelautonomo, dovel’urto della crisi sembra aver inciso fino ad oggi in maniera più incisiva. Il comparto potrebbe arrivare a perdere fino al 14% della base occupazionale per effetto della. È quanto emerge dal Secondo Rapporto di monitoraggio sulla crisi da Covid-19 elaborato dalla Fondazione Studi Consulenti dela partire dalle risposte di una base di oltre 3mila iscritti all’Ordine, che dall’inizio dell’emergenza stanno assistendo imprese per lo più di medie e piccole dimensioni e lavoratori nelle loro attività, a partire dal ...