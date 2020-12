Piscopio zona rossa | origine del contagio funzioni e banchetto per il maiale

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 dicembre 2020)si risveglia in. Il governatore calabrese Nino Spirlì sta per firmare l’ordinanza che istituisce lanella frazione di Vibo Valentia. La decisione è legata al focolaio che interessa la comunità dove si sono registrati 46 casi di positività al Covid su 78 tamponi. Da quanto trapela il totale avrebbe raggiunto e superato gli 80 casi. I contagi sarebbero scaturiti, in base a quanto affermato da fonti mediche, dalla partecipazione a celebrazioni religiose e ad unsuccessivo alla macellazione di un. La Regione mantiene ale limitazioni dellada lunedì 28 dicembre. La situazione appare preoccupante. Si attendono i risultati dello screening, eseguito in ...