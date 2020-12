Pisa. Assegnati 290 mila euro di Buoni alimentari a 937 famiglie

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella seconda settimana di attivazione del servizio, sono stati466ad altrettanteresidenti nel Comune diper un valore complessivo di 156. In totale, nelle due settimane di dicembre di ripresa del servizio sono stati937per un totale di 290. I dati sono stati annunciati questa mattina dal Sindaco Michele Conti nel corso della conferenza stampa di fine anno. Ierano statidal Comune anche nel periodo di lockdown, da aprile a giugno, per una cifra complessiva di 693distribuiti a 2.208 ...

PisaToday

