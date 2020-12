Pietro Delle Piane si candida per l’isola dei famosi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pietro Delle Piane è tornato da poco single dopo una lunga storia d’amore con Antonella Elia. In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” Delle Piane ha dichiarato: «Ho bisogno di staccare la spina». «Se avessi l’opportunità di andare a l’isola dei famosi, potrei staccare la spina, lasciare l’italia e la situazione sentimentale in cui mi trovo ora.» Nell’intervista continua: «Stiamo soffrendo entrambi vorrei che ci incontrassimo per guardarci negli occhi e decidere insieme il da farsi. Bisogna darci un’altra possibilità, abbiamo passato un anno molto complicato. E’ sempre stato un rapporto tormentato, anche se piacevole». Leggi su people24.myblog (Di lunedì 28 dicembre 2020)è tornato da poco single dopo una lunga storia d’amore con Antonella Elia. In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”ha dichiarato: «Ho bisogno di staccare la spina». «Se avessi l’opportunità di andare adei, potrei staccare la spina, lasciare l’italia e la situazione sentimentale in cui mi trovo ora.» Nell’intervista continua: «Stiamo soffrendo entrambi vorrei che ci incontrassimo per guardarci negli occhi e decidere insieme il da farsi. Bisogna darci un’altra possibilità, abbiamo passato un anno molto complicato. E’ sempre stato un rapporto tormentato, anche se piacevole».

