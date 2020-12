Pierpaolo Pretelli spiazza tutti al Gf Vip, dichiarazione d'amore a Giulia Salemi: «È arrivato il momento...» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli spiazza tutti al Gf Vip, "dichiarazione d'amore" a Giulia Salemi: «È arrivato il momento...». Pochi minuti fa, l'ex velino ha sorpreso i... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020)al Gf Vip, "d'" a: «Èil...». Pochi minuti fa, l'ex velino ha sorpreso i...

Maddale20530912 : RT @pierangeliGreg: ???? ESCLUSIVA ???? Pierpaolo Pretelli, uscito dalla casa del Grande Fratello, percorre Roma-Montecarlo in ginocchio sui ce… - AlexAng68052367 : RT @CazzateSparo: Pierpaolo Pretelli Starter Pack Aggiornato #GFVIP - lamescolanza : Pierpaolo Pretelli non vuole sbagliare come con la Gregoraci: con Giulia Salemi cambia strategia, ecco cosa ha deci… - eleoteque : Che circo. Io spero che almeno Pierpaolo Pretelli l’abbiano pagato bene, se no è proprio un clown. #GFVIP… - erirag22 : RT @lovingprelemi: #PRELEMI Pierpaolo Pretelli, CEO of 'Mhhh' durante gli abbracci e coccole con Giulia?? enjoy -