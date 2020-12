Piano Freddo, Municipio I attiva centro per senza fissa dimora (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – “Mercoledi’ 23 dicembre in via Sabotino, 4, la presidente del Municipio Roma I centro, Sabrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche Sociali, Emiliano Monteverde, con la Cooperativa Europe Consulting-Binario 95 e le Acli di Roma, hanno inaugurato il nuovo centro di Accoglienza per Persone senza dimora nell’ambito del Piano Freddo del Municipio Roma I centro”. Cosi’ in una nota la presidente del Municipio Roma I, Sabtrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche sociali, Emiliano Monteverde. “Il centro di Via Sabotino, 4 si trova in un immobile comunale di competenza municipale. Grazie a un innovativo avviso di coprogettazione, nel prossimo futuro l’immobile vedra’ l’apertura di nuovi spazi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – “Mercoledi’ 23 dicembre in via Sabotino, 4, la presidente delRoma I, Sabrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche Sociali, Emiliano Monteverde, con la Cooperativa Europe Consulting-Binario 95 e le Acli di Roma, hanno inaugurato il nuovodi Accoglienza per Personenell’ambito deldelRoma I”. Cosi’ in una nota la presidente delRoma I, Sabtrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche sociali, Emiliano Monteverde. “Ildi Via Sabotino, 4 si trova in un immobile comunale di competenza municipale. Grazie a un innovativo avviso di coprogettazione, nel prossimo futuro l’immobile vedra’ l’apertura di nuovi spazi ...

Spetta alla dolina di Campo Magro, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) il record del freddo dovuto all'aria polare in arrivo sull'Italia: -41,8 gradi. È la ...

METEO CAPODANNO: VORTICE FREDDO in azione, ancora maltempo e NEVE in ITALIA

Capodanno con pioggia, neve e freddo. CAPODANNO FREDDO CON PIOGGIA E NEVE: il vortice polare appena insediatosi sull'Europa non se ne andrà via tanto facilmente, questo è il res ...

