Petizione online contro la riapertura delle scuole: "Rischio terza ondata, proseguiamo con la Dad"

Il 7 gennaio riapriranno tutti gli ordini di scuole. Per molti professori, docenti e genitori, però, non sarà una buona notizia. Perlomeno per coloro che temono il contributo della scuola ad una terza ondata di contagi Covid. Come le quasi settemila persone che in pochi giorni hanno sottoscritto la Petizione dell'Unsic che chiede di proseguire con la Dad per qualche altra settimana, almeno alle superiori.

Non ha mancato dal far discutere il probabile slittamento dell'apertura delle scuole annunciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. In molti, infatti, stanno dibattendo sull'opportunità o ...

