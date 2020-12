Pescara-Cosenza | probabili formazioni e tv

(Di lunedì 28 dicembre 2020)è un match della sedicesima giornata di Serie B. Si giocherà mercoledì 30 dicembre alle ore 15.00 allo stadio Adriatico di. Quella che vi presentiamo è una gara che probabilmente avrà una seria ripercussione sulla lotta salvezza. Gli abruzzesi sono 18°, nelle ultime cinque partite sono stati riusciti a portare a casa solo una vittoria. Nemmeno ilpuò permettersi di sorridere, anzi. La 16°posizione costringe i calabresi a tentare il tutto per tutto per battere il. Come arrivano le squadre? QuiI Delfini provengono da una bruttissima sconfitta a Chiavari contro l’Entella. La formazione di Breda ha lasciato parecchio a desiderare, il 3-0 contro l’ultima della serie cadetta è un campanello d’allarme importante, costringe i ...

L'analisi dei gol subiti nelle ultime settimane parla chiaro: tutti errori grossolani. Per evitarli non servono colossali cambiamenti tattici, ma maggiori consapevolezze. Da un paio di mesi (per non d ...