Perché trasportano i vaccini col camioncino x trasporto gelati (sic!) anziché usare gli aerei? – Una valida spiegazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione basata su una domanda legittima, per quanto malposta, la cui risposta però è sbagliata. E la domanda è Perché trasportano i vaccini col camioncino x trasporto gelati (sic!) anziché usare gli aerei? E fin qui, domandare è sempre lecito, rispondere è un’utile cortesia che, ove la domanda sia posta in modo cortese, aiuta tutti a crescere. Ma se la domanda si presenta sotto le forme di COSA VOGLIONO FARCI CREDERE ? Un camioncino x trasporto gelati che percorre in decine di ore migliaia di km con scorte infinite quando lo stesso trasporto poteva essere effettuato con un’ora di aereo !! COSA BOLLE IN PENTOLA ... Leggi su bufale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione basata su una domanda legittima, per quanto malposta, la cui risposta però è sbagliata. E la domanda ècolgli? E fin qui, domandare è sempre lecito, rispondere è un’utile cortesia che, ove la domanda sia posta in modo cortese, aiuta tutti a crescere. Ma se la domanda si presenta sotto le forme di COSA VOGLIONO FARCI CREDERE ? Unche percorre in decine di ore migliaia di km con scorte infinite quando lo stessopoteva essere effettuato con un’ora di aereo !! COSA BOLLE IN PENTOLA ...

