Perchè queste antiche monete russe valgono così tanto? Ecco la verità

Sei appassionato di storia della Russia? Se la risposta è affermativa, questo articolo fa per te. Parleremo infatti di antiche monete russe e cercheremo di capire assieme come mai alcuni pezzi hanno un valore particolarmente alto.

monete russe dal valore altissimo: quali sono?

Di antiche monete russe che valgono tantissimo ne esistono diverse. Tra le più famose rientra il cosiddetto rublo di Costantino, pezzo risalente al 1825. Si tratta di una moneta storica in quanto riporta il profilo del fratello di Alessandro I, che doveva diventare imperatore dopo la sua morte. Costantino prese però una decisione diversa, abdicando a favore di Nicola I. Le monete realizzate in vista dell'incoronazione mai avvenuta sono otto e, ai ...

