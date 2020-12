Perché Pierpaolo Pretelli ha “nascosto” la foto del bacio con Elisabetta Gregoraci? La sua spiegazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di riflessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli ha chiacchierato con Mario Ermito e Andrea Zenga del suo rapporto nascente con Giulia Salemi: “Dopo come ho vissuto Elisabetta, vado con i piedi di piombo”. Pierpaolo Pretelli svela Perché ha tolto dalla camera la foto del bacio con Elisabetta Gregoraci C’è sempre quella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di riflessioni nella Casa del Grande Fratello Vip.ha chiacchierato con Mario Ermito e Andrea Zenga del suo rapporto nascente con Giulia Salemi: “Dopo come ho vissuto, vado con i piedi di piombo”.svelaha tolto dalla camera ladelconC’è sempre quella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

martina_signore : RT @lovingprelemi: #PRELEMI La situa è: entrambi vogliono baciarsi come se non ci fosse un domani. Giulia in primis lo sta proprio desidera… - Mary79374836 : RT @bettyboop2427: Quelle che danno della gatta in calore a Giulia semplicemente perché è attratta da Pierpaolo (entrambi single) le immagi… - Chiara_872 : RT @comedicetommaso: Ci sta che non vi piaccia la coppia, ci sta che critichiate Pierpaolo, ci sta anche che critichiate Giulia. Ma smettet… - TwitMrLeon : Comunque il biglietto di ritorno è ancora in gioco e può averlo solo uno di loro 6: Zelletta Dayane Pierpaolo Ros… - JugeMadame : Pierpaolo mi piace sempre meno. Si attacca a Tommaso perché senza lui non riesce a fare spettacolo. Ha tentato una… -

