Perchè Maria De Filippi non ha salutato Sonia Lorenzini? Le ipotesi social (Di martedì 29 dicembre 2020) Maria De Filippi ha fatto irruzione nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa inaspettata ai Vipponi, a partire da Tommaso Zorzi. L'influencer per la prima volta l'abbiamo visto in difficoltà di fronte alla Queen indiscussa del piccolo schermo prima di "trasferirsi" in salone e parlare a tutti i concorrenti.

