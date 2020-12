Perché l’accordo UK-Turchia interessa anche il Mediterraneo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pace fatta tra Boris Johnson e Recep Tayyip Erdogan? Quattro anni fa il premier britannico, allora capopopolo della Brexit, vinse un concorso del settimanale Spectator (di cui fu direttore tra il 1999 e il 2005) per “la poesia più offensiva” sul presidente turco con un racconto in cui lo definiva “un onanista cui piace fare sesso con le capre”. Le tensioni tra i due — anche le più recenti sul Mediterraneo orientale — sembrano alle spalle. Anzi, Ankara sta per diventare la prima capitale a firmare un accoro commerciale di libero scambio con Londra dopo il raggiungimento dell’intesa post Brexit con l’Unione europea. Domani, infatti, Regno Unito e Turchia firmeranno un’intesa che dovrebbe pressappoco replicare quella già in vigoria tra la Turchia e l’Unione europea e andrebbe a coprire commerci per un valore di 19 ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pace fatta tra Boris Johnson e Recep Tayyip Erdogan? Quattro anni fa il premier britannico, allora capopopolo della Brexit, vinse un concorso del settimanale Spectator (di cui fu direttore tra il 1999 e il 2005) per “la poesia più offensiva” sul presidente turco con un racconto in cui lo definiva “un onanista cui piace fare sesso con le capre”. Le tensioni tra i due —le più recenti sulorientale — sembrano alle spalle. Anzi, Ankara sta per diventare la prima capitale a firmare un accoro commerciale di libero scambio con Londra dopo il raggiungimento dell’intesa post Brexit con l’Unione europea. Domani, infatti, Regno Unito efirmeranno un’intesa che dovrebbe pressappoco replicare quella già in vigoria tra lae l’Unione europea e andrebbe a coprire commerci per un valore di 19 ...

