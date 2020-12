Perché la vittima di Alberto Genovese ha cambiato avvocati e strategia: soldi, la bomba di Filippo Facci (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Milano, nell'attico di Piazza Beltrade, sono quasi le sei del mattino di domenica 11 ottobre, e c'è una modella diciottenne reduce da venti ore di violenze, torture e sevizie praticate con modi e strumenti che la legge e la pietà impediscono di dettagliare. Alberto Maria Genovese, «un ultra milionario che doveva essere servito e riverito da tutti» (definizione del suo amico Danny Leali) l'ha straziata con insistenza ossessiva ma anche con metodo sperimentato: durante la festa, dopo che lei si era già drogata di suo (cocaina, ketamina e cosiddetta coca rosa a disposizione di tutti) lui l'ha ingabbiata con Ghb, un farmaco che fisicamente l'ha resa una bambola incosciente che non avrà memoria di quel che ha subito; poi l'ha mantenuta assente per ore infinite con altri fiumi di ketamina (spacciata per cocaina) che è un anestetico per animali che le ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Milano, nell'attico di Piazza Beltrade, sono quasi le sei del mattino di domenica 11 ottobre, e c'è una modella diciottenne reduce da venti ore di violenze, torture e sevizie praticate con modi e strumenti che la legge e la pietà impediscono di dettagliare.Maria, «un ultra milionario che doveva essere servito e riverito da tutti» (definizione del suo amico Danny Leali) l'ha straziata con insistenza ossessiva ma anche con metodo sperimentato: durante la festa, dopo che lei si era già drogata di suo (cocaina, ketamina e cosiddetta coca rosa a disposizione di tutti) lui l'ha ingabbiata con Ghb, un farmaco che fisicamente l'ha resa una bambola incosciente che non avrà memoria di quel che ha subito; poi l'ha mantenuta assente per ore infinite con altri fiumi di ketamina (spacciata per cocaina) che è un anestetico per animali che le ha ...

Libero_official : Dalle violenze al risarcimento, la seconda parte della ricostruzione di Filippo Facci: Alberto Genovese e la sua vi… - Giulia32000758 : @CaniniVeronika @Aurora90580640 A dire il vero la prima a passare per vittima in quella casa è stata Elisabetta. Pe… - glibralato : 30.3.2013 Ricordando don Cesare vittima delle ecomafie Per non dimenticare perchè dobbiamo a don Cesare e perchè no… - portalprelemi : @blurrygomvez stasera mi sono sentita un po' vittima del 'secondhand embarrassment' perché lei è completamente anda… - xswagmasta : Sei tu che non capisci e continui a non capire. Hai detto che hai avuto la tachicardia, il mio restarci male è rife… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché vittima La capacità di fare business nel 2020: l'esempio virtuoso di in-GROUP Fortune Italia