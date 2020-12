Perché alla Germania 150 mila dosi al primo giorno? I numeri dietro la polemica sulle quote europee dei vaccini (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non sono mancate le polemiche ad accompagnare il V-Day europeo, la giornata simbolicamente dedicata all’inizio delle vaccinazioni contro il Coronavirus. In Italia, oltre alle critiche verso la campagna comunicativa e le accuse a Vincenzo De Luca per essere stato l’unico politico ad aver ricevuto la prima dose, a infiammare gli animi c’è stata anche la questione della ripartizione delle quote tra i vari Paesi. L’Unione Europea aveva garantito che ci sarebbe stata una prima consegna Pfizer/BioNTech uguale per tutti, pari a 9.750 dosi. Ma la Germania, che le ha ricevute con un giorno di anticipo, è riuscita ad averne già 151 mila (9.750 per ogni Land). E così anche la Francia, che il 27 novembre ne ha ricevute il doppio dell’Italia (19.500). Da Roberto Burioni al leader della Lega Matteo Salvini, la ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non sono mancate le polemiche ad accompagnare il V-Day europeo, la giornata simbolicamente dedicata all’inizio delle vaccinazioni contro il Coronavirus. In Italia, oltre alle critiche verso la campagna comunicativa e le accuse a Vincenzo De Luca per essere stato l’unico politico ad aver ricevuto la prima dose, a infiammare gli animi c’è stata anche la questione della ripartizione delletra i vari Paesi. L’Unione Europea aveva garantito che ci sarebbe stata una prima consegna Pfizer/BioNTech uguale per tutti, pari a 9.750. Ma la, che le ha ricevute con undi anticipo, è riuscita ad averne già 151(9.750 per ogni Land). E così anche la Francia, che il 27 novembre ne ha ricevute il doppio dell’Italia (19.500). Da Roberto Burioni al leader della Lega Matteo Salvini, la ...

