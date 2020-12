Per le scuole di Quarto il progetto “Bere consapevole” contro l’alcolismo giovanile (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con le call per i docenti della scuole di Quarto entra nel vivo “Bere consapevole”, ciclo di laboratori per le scuole contro l’alcolismo giovanile, entra nel vivo il progetto “Quarto Wine – La terra del vino e dei vulcani”, promosso dal Comune di Quarto (NA) e messo a punto dal MAVV – Wine Art Museum, per rafforzare l’identità territoriale di Quarto, e dei Campi Flegrei, attraverso la cultura del vino, la riscoperta delle sue radici storiche, delle preesistenze archeologiche e del patrimonio paesaggistico legato alla vitivinicoltura. Con questa iniziativa Quarto diventa Comune-pilota per la Campagna “Bere consapevole”, che ha già ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con le call per i docenti delladientra nel vivo “”, ciclo di laboratori per le, entra nel vivo ilWine – La terra del vino e dei vulcani”, promosso dal Comune di(NA) e messo a punto dal MAVV – Wine Art Museum, per rafforzare l’identità territoriale di, e dei Campi Flegrei, attraverso la cultura del vino, la riscoperta delle sue radici storiche, delle preesistenze archeologiche e del patrimonio paesaggistico legato alla vitivinicoltura. Con questa iniziativadiventa Comune-pilota per la Campagna “”, che ha già ...

