Per il Milan c'è Edouard, lui il vice-Ibra? Chi è l'attaccante che ha conquistato la dirigenza rossonera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una nuova pista di mercato per il Milan, alla ricerca di un vice per Zlatan Ibrahimovic. L'ipotesi della ultima ora, rilanciata da Sport Mediaset, è quella che porta in Scozia, da Odsonne Edouard, alternativa a due nomi più altisonanti, quelli di Scamacca e Jovic. Edouard, 22 anni, piace molto alla società rossonera, che lo ha affrontato in Europa League poiché milita nel Celtic (ha segnato lo 0-2 degli scozzesi prima della rimonta). Insomma, il Milan starebbe pensando a una sorta di bis dell'affare Hauge, portato in rossonero dopo averlo affrontato nei preliminari di Europa League. A Glasgow, l'attaccante nato in Guyana francese, ha segnato 37 gol e siglato 21 assist in 67 presenza, un discreto bottino. Il suo nome era anche stato accostato alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una nuova pista di mercato per il, alla ricerca di unper Zlatanhimovic. L'ipotesi della ultima ora, rilanciata da Sport Mediaset, è quella che porta in Scozia, da Odsonne, alternativa a due nomi più altisonanti, quelli di Scamacca e Jovic., 22 anni, piace molto alla società, che lo ha affrontato in Europa League poiché milita nel Celtic (ha segnato lo 0-2 degli scozzesi prima della rimonta). Insomma, ilstarebbe pensando a una sorta di bis dell'affare Hauge, portato in rossonero dopo averlo affrontato nei preliminari di Europa League. A Glasgow, l'nato in Guyana francese, ha segnato 37 gol e siglato 21 assist in 67 presenza, un discreto bottino. Il suo nome era anche stato accostato alla ...

