Per Artribune il Castello Miramare è il miglior museo d’Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) TRIESTE – Il castello di Miramare di Trieste, il maniero bianco a picco sul mare, è stato nominato “il miglior museo italiano” da Artribune, testata che si occupa di arte e cultura contemporanea. La notizia è stata annunciata dall’ufficio stampa del castello e del parco di Miramare. La classifica con il “Best of 2020” ha preso in esame vari settori: artisti, curatori, musei, progetti, citta’ e politica. Questa la motivazione alla base della scelta: “Nonostante la crisi dei musei e il lockdown- si legge in una nota- le attività del castello di Miramare di Trieste non si sono fermate. Il museo diretto da Andreina Contessa ha scelto la data simbolica del 2 giugno per ricominciare ad accogliere i visitatori. E i risultati non sono mancati: sono stati quasi 1700 infatti coloro che hanno scelto di trascorrere il giorno della Repubblica nel maniero. Tante le attività programmate per continuare a mantenere un rapporto vivo e costante con il proprio pubblico”. Leggi su dire (Di lunedì 28 dicembre 2020) TRIESTE – Il castello di Miramare di Trieste, il maniero bianco a picco sul mare, è stato nominato “il miglior museo italiano” da Artribune, testata che si occupa di arte e cultura contemporanea. La notizia è stata annunciata dall’ufficio stampa del castello e del parco di Miramare. La classifica con il “Best of 2020” ha preso in esame vari settori: artisti, curatori, musei, progetti, citta’ e politica. Questa la motivazione alla base della scelta: “Nonostante la crisi dei musei e il lockdown- si legge in una nota- le attività del castello di Miramare di Trieste non si sono fermate. Il museo diretto da Andreina Contessa ha scelto la data simbolica del 2 giugno per ricominciare ad accogliere i visitatori. E i risultati non sono mancati: sono stati quasi 1700 infatti coloro che hanno scelto di trascorrere il giorno della Repubblica nel maniero. Tante le attività programmate per continuare a mantenere un rapporto vivo e costante con il proprio pubblico”.

NunziaArillo : RT @artribune: La solitudine di #VivianMaier la sua vita fatta di severità e invisibilità, tra una famiglia mancata e una carriera d’artist… - AlexBonoVox1 : RT @artribune: La solitudine di #VivianMaier la sua vita fatta di severità e invisibilità, tra una famiglia mancata e una carriera d’artist… - artribune : La solitudine di #VivianMaier la sua vita fatta di severità e invisibilità, tra una famiglia mancata e una carriera… - rpapaposts : RT @ErricaDallAra: @EdoardoCamurri premiato da #artribune @artribune come miglior giornalista per il programma #maestri: un esempio di come… - valeriamancuso1 : RT @ErricaDallAra: @EdoardoCamurri premiato da #artribune @artribune come miglior giornalista per il programma #maestri: un esempio di come… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Artribune Blood Artists, progetto di street art in Sardegna Artribune Rimini. Best of 2020.Part per Artribune è ‘ Il miglior nuovo museo italiano dell’anno’.

RIMINI. Artribune, la più ampia e diffusa testata che si occupa di arte e cultura contemporanea, ha eletto Part - Palazzi dell’arte Rimini 'Miglior nuovo museo italiano del 2020'. La speciale classifi ...

Il castello di Miramare è il miglior museo italiano: lo dice la rivista Artribune

Solo qualche settimana era rientrato nella top twenty dei manieri più amati d’Europa secondo il motore di ricerca per voli e hotel JetCost ...

RIMINI. Artribune, la più ampia e diffusa testata che si occupa di arte e cultura contemporanea, ha eletto Part - Palazzi dell’arte Rimini 'Miglior nuovo museo italiano del 2020'. La speciale classifi ...Solo qualche settimana era rientrato nella top twenty dei manieri più amati d’Europa secondo il motore di ricerca per voli e hotel JetCost ...