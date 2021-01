Pensione, in banca slitta al 5 gennaio. Ritocco perequativo insignificante solo per il primo mese del 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il pagamento della Pensione Inps in banca slitta al 5 gennaio 2021 per una penalizzante disposizione di alcuni anni addietro. Tale evento si verifica quando il primo giorno del mese è festivo o non bancabile (es:il sabato). Nel mese di gennaio, inoltre, la Pensione slitta al secondo giorno non festivo o bancabile . In pratica vediamo cosa succede per la prossima scadenza mensile delle pensioni: giorno 1 gennaio 2021 festivo, 2 gennaio sabato (chiusura sportelli bancari), 3 gennaio domenica, 4 gennaio lunedì prima giorno bancabile, ... Leggi su webzeta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il pagamento dellaInps inal 5per una penalizzante disposizione di alcuni anni addietro. Tale evento si verifica quando ilgiorno delè festivo o nonbile (es:il sabato). Neldi, inoltre, laal secondo giorno non festivo obile . In pratica vediamo cosa succede per la prossima scadenza mensile delle pensioni: giorno 1festivo, 2sabato (chiusura sportelliri), 3domenica, 4lunedì prima giornobile, ...

