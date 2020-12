Pensiero del giorno – In boutique (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Ciao Giorgia. Avete riaperto finalmente”. “Ciao Marina”. “Sono venuta a ritirare il vestito rosso”. “E’ pronto. Lo metterai a Capodanno, vero?” “Sì, al pranzo, anche se saremo in pochi. Lo voglio usare perché il matrimonio per cui l’avevo scelto è saltato, come sai, a causa del lockdown”. “Così vanno le cose in questo periodo, mia cara. Vado a prendere l’abito. Vieni con me”. Le due donne si spostano nella parte posteriore del negozio: “Vorrai riprovarlo, immagino”. “Certamente, non fosse mai che mi fossi ingrassata…” “Non credo proprio”. Giorgia ride mentre l’altra si avvia verso il camerino. “Dimmi” s’informa Marina “perché sei rimasta chiusa così a lungo?” “Mio figlio si era ammalato e mia figlia è risultata positiva al tampone. Siamo rimasti in casa tutti quanti per più di un mese”. “Il tuo negozio chiuso metteva una tristezza…”. “Adesso però, come vedi, l’ho illuminato con i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Ciao Giorgia. Avete riaperto finalmente”. “Ciao Marina”. “Sono venuta a ritirare il vestito rosso”. “E’ pronto. Lo metterai a Capodanno, vero?” “Sì, al pranzo, anche se saremo in pochi. Lo voglio usare perché il matrimonio per cui l’avevo scelto è saltato, come sai, a causa del lockdown”. “Così vanno le cose in questo periodo, mia cara. Vado a prendere l’abito. Vieni con me”. Le due donne si spostano nella parte posteriore del negozio: “Vorrai riprovarlo, immagino”. “Certamente, non fosse mai che mi fossi ingrassata…” “Non credo proprio”. Giorgia ride mentre l’altra si avvia verso il camerino. “Dimmi” s’informa Marina “perché sei rimasta chiusa così a lungo?” “Mio figlio si era ammalato e mia figlia è risultata positiva al tampone. Siamo rimasti in casa tutti quanti per più di un mese”. “Il tuo negozio chiuso metteva una tristezza…”. “Adesso però, come vedi, l’ho illuminato con i ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero del Pensiero del giorno - In boutique - RomaDailyNews RomaDailyNews "Il mio pensiero a tutte le vittime"

"Sì, lo ammetto, sono un po’ emozionata – ha commentato subito dopo l’iniezione – è un momento molto importante e io ho fiducia nel vaccino. Ho sempre fatto anche quello anti-influenzale. Questo è un ...

Tutti a scuola in pigiama

Gli studenti ora lo usano per seguire le lezioni online, ma l’abbigliamento da notte indossato durante il giorno ha una lunga tradizione, anche politica e letteratura. Da Machiavelli a Buzzati ...

