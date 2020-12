Parmigiana di melanzane

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La è un piatto unico veramente delizioso, comodo e utile in molte occasioni: per i pasti di tutti i giorni, come pranzo al sacco oppure se volete stupire tutti gli invitati in una cena speciale. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 5-6grandi 700 g di salsa di pomodoro 150 g di parmigiano grattugiato 300 g di scamorza affumicata 200 g di mortadella 6 uova Farina q.b. 6-7 foglie di basilico Olio di semi di arachidi q.b. 2-3 spicchi d’aglio 3-4 cucchiai di olio evo Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Baby 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce Segui Termometro Politico su Google News : come si prepara Iniziamo la preparazione della lavando con cura le, poi asciugatele e sbucciatele. Quindi tagliatele a fettine e poi disponetele in uno scolapasta con del sale grosso o fino ed un peso sopra, ...

