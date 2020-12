Papa all’Angelus annuncia l’anno dedicato alla Famiglia “Amoris laetitia”

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il. La festa della Santasarà un anno di riflessione e approfondimento del documento a cui ilinvita tutti ad aderire. I valori dellacristiana tanto evocati dalsono sgretolati dal tempo. Valori che forse non sono mai esistiti veramente, se non per rispettare