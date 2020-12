Paola Perego parla dopo la perdita del padre | “Fa molto male”

(Di lunedì 28 dicembre 2020)ha subito un gravissimo lutto in questo periodo di Natale. Le è venuto a mancare l’adorato papà. A distanza di giorni, la conduttrice lascia alcune dichiarazioni. La conduttrice de Il Filo Rosso, in onda su Rai2 e chedi legami, unioni, famiglia ha subito una gravein questo periodo. PurtroppoL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ilgiornale : Dopo l'annuncio della morte del padre Paola Perego ha affidato al web un toccante saluto al papà Pietro scomparso p… - zazoomblog : Paola Perego lo straziante addio al padre Pietro: Uno strappo profondo che fa davvero male - #Paola #Perego… - zazoomblog : Paola Perego il toccante addio a suo padre morto di Covid: la commovente dedica - #Paola #Perego #toccante #addio… - CorbelliFranco : RT @_DAGOSPIA_: IL COVID SI PORTA VIA IL PADRE DI PAOLA PEREGO – AVEVA 90 ANNI. ‘CHE RABBIA I NEGAZIONISTI' - fanpage : Il dolore di Paola Perego nell’addio a suo padre -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Perego

Paola Perego è in lutto per la morte di suo padre, avvenuta a causa del Coronavirus. "Vorrei rimetterlo in piedi - aveva raccontato la conduttrice televisiva in un'intervista a Vanity Fair parlando de ...Paola Perego, la conduttrice televisiva ha parlato dopo la morte del padre Pietro, strappato via dal Covid: "Fa davvero male".