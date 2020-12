Paola Perego al padre morto di Covid | «Però adesso ti immagino sorridente | papà»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Era novembre quando Paola Perego aveva fatto sapere di essere in forte ansia per i genitori, entrambi risultati positivi al test del Coronavirus (anche lei c’è passata da poco, restando in quarantena le canoniche due settimane durante il mese di ottobre). E ora la triste notizia: la conduttrice tv ha dedicato un emozionante post sulla sua pagina Instagram al padre Pietro, morto a 90 anni a causa del Covid.