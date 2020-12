Palestre | teatri e cinema | futuro sempre più incerto

Leggi su kronic

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Una delle categorie più in difficoltà riguarda. Ecco quindi che si prospetta per loro una nuova chiusura.(web source)Ildell’Italia è appeso ad un filo. Questa è una delle numerose considerazioni che vien fuori da quanto stiamo in queste settimane apprendendo dai maggiori media nazionali. Si sta infatti decidendo per quanto riguarda la riapertura di determinate attività, tra cui le, ied i. Leggi qui —> Vaccino Covid: le prime vaccinazioni Italiane Leggi qui —> La variante “Inglese” del virus non è più pericolosa: ecco perchè Determinate aziende che hanno vissuto un 2020 critico sotto ogni prospettiva e che rischiano quindi un tracollo totale nella prossima annata ...