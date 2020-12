Palestre, piscine, cinema e musei quando riaprono? Covid, la decisione del governo (Di lunedì 28 dicembre 2020) I numeri degli ultimi giorni, con il tasso di contagio (il rapporto tra test e positivi), che è risalito di nuovo al 15%, i timori per la variante inglese del Covid-19 e l’avvio della campagna vaccinale stanno spingendo il governo e il Comitato tecnico scientifico ad agire con estrema cautela sulle prossime riaperture. La data indicata dal governo per la ripartenza delle attività chiuse dallo scorso novembre potrebbe slittare ancora a data da destinarsi. Il 7 gennaio tutte le regioni dovrebbero tornare in zona gialla, a meno di nuove indicazioni, il Dpcm in atto vale fino al 15 gennaio, e il dibattito sulle riaperture si è già acceso. L’intenzione è quella di ripartire il 7 gennaio, soprattutto se viene risulto il “nodo trasporti” (magari con orari di ingresso e uscita differenziati), ma anche nel caso del ritorno in classe, tutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) I numeri degli ultimi giorni, con il tasso di contagio (il rapporto tra test e positivi), che è risalito di nuovo al 15%, i timori per la variante inglese del-19 e l’avvio della campagna vaccinale stanno spingendo ile il Comitato tecnico scientifico ad agire con estrema cautela sulle prossime riaperture. La data indicata dalper la ripartenza delle attività chiuse dallo scorso novembre potrebbe slittare ancora a data da destinarsi. Il 7 gennaio tutte le regioni dovrebbero tornare in zona gialla, a meno di nuove indicazioni, il Dpcm in atto vale fino al 15 gennaio, e il dibattito sulle riaperture si è già acceso. L’intenzione è quella di ripartire il 7 gennaio, soprattutto se viene risulto il “nodo trasporti” (magari con orari di ingresso e uscita differenziati), ma anche nel caso del ritorno in classe, tutto ...

Proprio oggi, dopo le ultime nevicate al Nord Italia, ci si interroga sul destino delle piste da sci. E’ possibile che continueranno a stare chiuse anche dopo il 7 gennaio? Quali potrebbero essere i r ...

